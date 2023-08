Im Keller eines Hochhauses am Bergwald in Karlsruhe-Durlach hat es am Samstagabend gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Samstag gegen 18.30 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus am Bergwald in Karlsruhe-Durlach gerufen.

Wasserschaden führt mutmaßlich zu Schmorbrand

Der leichte Rauch kam aus einem Elektroverteilerraum im Kellergeschoss des Gebäudes. Zudem gab es parallel einen Wasserschaden in einer Wohnung im ersten Stock. Dieser war mutmaßlich für einen Schmorbrand in einem Elektroverteilerkasten verantwortlich.

Der Raum wurde entlüftet. Nach Angaben der Feuerwehr musste die Strom- und Wasserversorgung des Gebäudes abgestellt werden. Verletzt wurde niemand. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehren Hohenwettersbach und Wettersbach.