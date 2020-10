Kirchen in Karlsruhe planen hoffnungsfroh für Weihnachten

Lichterglanz, Kirchgang und alte Lieder, Tannenduft und Zusammensein: Für die meisten Karlsruher ist das untrennbar mit Heiligabend verbunden. Viele fragen sich aber jetzt oder doch bald bang: Wie kann es mit Corona Weihnachten werden?

Die frohe Botschaft vorweg: Trotz Pandemie können die Menschen in Karlsruhe an Heiligabend Gottesdienste feiern. Hinter den Kulissen wird viel dafür getan, dass es nicht bei digitalen Angeboten bleibt und viele Menschen Weihnachtsliturgien auch im Freien folgen können. Mit Pandemie-Stufe drei fällt gemeinsames Singen allerdings flach.

Christmesse im ASV-Stadion in Durlach geplant

Nur notfalls wollen sich Katholische und Evangelische Kirchen wie zu Ostern ganz aufs Digitale zurückziehen. Knapp zehn Wochen vor dem Fest planen sie gemeinsame Erlebnisse.

In Durlach ist das ASV-Stadion an der Liebensteinstraße für zwei ökumenische Weihnachtsgottesdienste am Nachmittag und frühen Abend des 24. Dezember reserviert. Es bietet bei Einhaltung des Zwei-Meter-Abstands bis zu 900 Menschen Platz. Die Lautsprecheranlage ist bewährt, die Sprecherkabine schützt vor Regen. Auch die Rennbahn in Knielingen könnte einem Weihnachtsgottesdienst dienen.

Heiligabend im Stadion: Geht das? Der Durlacher Pfarrer Thomas Abraham hört unterschiedliches. Für die einen habe das „keine Stimmung“, für andere sei es „besonders cool“, erzählt der Seelsorger. Für ihn ist der Ort in Ordnung: „Gott macht sich an Weihnachten auf den Weg in die Welt – das waren im Stall auch keine Idealbedingungen.“

Festliche Liturgie auf dem Marktplatz?

Stroh und Stall: Dazu passt die Idee, im Oberwald nahe der Südstadt eine Christmesse zu feiern. Urban hingegen ginge es zu, wenn wie angestrebt auch auf dem Marktplatz, nämlich vor statt in der evangelischen Stadtkirche, an Heiligabend Gottesdienst gefeiert würde.

Unklar ist, ob Buden des Christkindlesmarktes dem im Weg stehen. Das Problem hat die Lukasgemeinde in der Weststadt nicht. Sie plant einen Familien- und Jugendgottesdienst unter freiem Himmel auf dem Grün der Hildapromenade. In Karlsruhes größter katholischer Seelsorgeeinheit Allerheiligen wird überlegt, um die Kirche St. Konrad in der Nordweststadt einen weihnachtlichen Weg zu gestalten.

Mehrere Gemeinden wollen ein Krippenspiel bieten. Tipps gab ein Workshop der Erzdiözese Freiburg. Maria und Josef etwa dürfen sich an der Krippe nah sein, wenn Geschwister in diese Rollen schlüpfen. Im Saal von St. Stephan ist an drei Aufführungen nacheinander gedacht, wie bei Kasperle-Gastspielen.

Stationen im Freien bei Karlsruher Gemeinden

In der evangelischen Gemeinde Wolfartsweier wird sich am 24. Dezember eine knapp halbstündige Andacht an sechs Stationen im Freien wiederholen. Auf dem alten Friedhof vor der Jakobskirche, an einem Feld und auch im Baugebiet Zündhütle können die Menschen dann hören, wie die Pfarrerin Stefanie Heinlein aus dem Weihnachtsevangelium liest.

Es tut gut, an Weihnachten auch mal aus dem Haus zu kommen. Hubert Streckert, katholischer Dekan

Pfadfinder vom Stamm Francesco teilen das Friedenslicht aus. Gunther Gramse tüftelt am Konzept, die 13-jährige Sophie Flaig wird eine der Kerzen tragen. Den festlichen Klang steuern Bläser des Musikvereins bei. Trompeter Heinz Münchgesang hat damit von Ostern Erfahrung.

„Es tut gut, an Weihnachten auch mal aus dem Haus zu kommen“, betont Karlsruhes katholischer Dekan Hubert Streckert. „Wir versuchen, Glanzlichter zu setzen.“ Allerdings setzt er nicht nur auf Veranstaltungen im Freien: Die Abhängigkeit vom Wetter sei groß, der technische Aufwand oft auch.

TV-Übertragung kommt aus St. Stephan

Streckert unterstreicht: „Es gibt alle gewohnten Christmetten, allerdings mit Anmeldepflicht, außer der Familien-Christmette in St. Stephan.“ Stattdessen beginnt dort an Heiligabend um 17 Uhr eine ökumenische Weihnachtsliturgie, die Baden TV überträgt. „Da können die Familien mit uns feiern und ganz laut unterm Tannenbaum singen“, sagt Streckert.

„Wir sind viele und feiern miteinander – das ist das Weihnachtsgefühl“, erklärt Karlsruhes evangelischer Dekan Thomas Schalla. „Unsere Devise für Weihnachten ist diesmal: rausgehen.“

Auf jeden Fall gebe es auch in den Kirchen Weihnachtsgottesdienste, auch in der zentralen Stadtkirche, „aber mit viel weniger Menschen auf einmal als sonst“. Schalla betont: „Wir dürfen uns auf Weihnachten freuen. Wir können uns vergewissern: Wir sind nicht allein, wir feiern zusammen und tanken Hoffnung für die kommenden Monate.“

Wettersbacher Waldweihnacht ist abgesagt

Abgesagt ist ein beliebtes Ereignis am zweiten Weihnachtsfeiertag am höchsten Punkt der Stadt: die Waldweihnacht am Wettersbacher Funkturm . Das hat die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins entschieden. „Da kommen so viele Menschen, die Fläche würde nicht reichen“, erklärt der Vorsitzende Hans-Gert Bollian. „Wir möchten vorsichtig sein, das ist das oberste Gebot.“