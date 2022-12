Gefährliche Körperverletzung in Karlsruhe-Durlach

Ein Zugbegleiter wurde am frühen Donnerstagabend in Karlsruhe-Durlach von einem Fahrgast angegriffen. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte der 61-jährige, geschädigte Bahn-Mitarbeiter einen 29-jährigen Mann in der S-Bahn. Weil dieser keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, sollte der Mann den Zug in Karlsruhe-Durlach verlassen, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Der Tatverdächtige wurde zunehmend aggressiver und stieß dem Geschädigten mit seinem mitgeführten Fahrrad mehrfach gegen das Schienbein. Der Mann erlitt hierdurch leichte Schmerzen, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.

Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm die Anzeige auf. Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolgreich und der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der routinemäßigen Überprüfung der Personalien wurde ferner festgestellt, dass gegen den 29-Jährigen drei Strafvollstreckungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorlagen.

Der Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal eingeliefert.