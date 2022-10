Der Abriss des ehemaligen Gründerzentrums P90 am Stadtteileingang von Karlsruhe-Durlach wird wahrscheinlicher. Zwei maßgebliche Entscheidungen stehen nach dem zustimmenden Votum des Ortschaftsrates allerdings noch aus.

Der geplante Verkauf des früheren Gründerzentrums P90 in Durlach an die Sparkasse Karlsruhe hat im zweiten Anlauf die vorletzte Hürde genommen. Der Durlacher Ortschaftsrat empfiehlt nun dem Gemeinderat der Stadt Karlsruhe mit großer Mehrheit bei nur zwei Enthaltungen, dem Vorhaben zuzustimmen.

Im Juni hatte eine erste Abstimmung noch ein klares Nein ergeben. Hauptgrund dafür war, dass die Durlacher Kommunalpolitiker die Festsetzungen im Vertragsentwurf in wichtigen Punkten für zu vage hielten.

An den Standort des stadtbildprägenden einstigen Verwaltungsgebäudes der Badischen Maschinenfabrik Durlach (BMD) knapp 100 Meter vor dem westlichen Ende der Fußgängerzone will die Sparkasse ihre Filiale in Karlsruhes größtem Stadtteil verlagern, Raum für weiteres Gewerbe und darüber Wohnraum schaffen.

Schlechte Chancen für eine Umnutzung in Karlsruhe-Durlach

Für Durlach bedeutet das mit hoher Wahrscheinlichkeit Abriss des P90 und Neubau, auch wenn der Vertragsentwurf in diesem Punkt noch eine einjährige Überlegungsfrist für die Sparkasse vorsieht. Frühere Untersuchungen ergaben, dass eine Umnutzung noch schwieriger wäre als eine Neuplanung auf dem historisch geprägten Areal mit nachbarschaftlich genutzter Infrastruktur.

Seit der Abstimmungsniederlage im Sommer wurde die Vorlage um ein Faktenblatt ergänzt. Das neue Dokument enthält unter anderem Verpflichtungen auf Klimaschutzziele und sozialen Wohnungsbau.

Der Wind hat sich gedreht: „Unsere Fragen wurden beantwortet seit Juni, es gab Präzisierungen und Ergänzungen“, sagt Martin Pötzsche, der als stellvertretender Ortsvorsteher die Sitzung leitet. Es seien „eigentlich alle Fragen und Bedenken ausgetauscht“, fasst er die Lage zusammen. „Wir könnten dem Gemeinderat jetzt empfehlen, das Gebäude und Gelände an die Sparkasse zu verkaufen.“

Stefan Noé (FDP) formuliert es ähnlich. „Es hat sich gelohnt, dass wir in die nächste Runde gegangen sind“, resümiert er. Gespräche in verschiedenen Zusammensetzungen seien „sehr intensiv“ gewesen. Zwar bleibe ein „Störgefühl“ wenn es um den Kaufpreis geht, die Kaufpreisgestaltung sei jetzt aber „nachvollziehbar“.

Niedriger Kaufpreis fürs Filetstück

Verständlich sei das Bestreben der Stadt, das Filetstück im kommunalen Verbund zu halten, statt vielleicht mehr mit dem Verkauf zu erlösen, indem es an einen externen Investor veräußert werde. Noé sieht noch ein weiteres Argument für die Zustimmung: „Der Ortseingang Durlach muss vorangebracht werden.“

Das Objekt soll zum Kaufpreis von 2,15 Millionen Euro den Besitzer wechseln und dauerhaft Besitz der Sparkasse Karlsruhe bleiben. „Etwas mehr als zwei Millionen, das entspricht einem Einfamilienhaus in besserer Lage“, hatte Noé im Juni kritisiert.

Kritik am „Zugeständnis“ beim P90

Für die Grünen-Fraktion begründet Ortschaftsrat Johannes Ruf, warum die Fraktionsmitglieder nun mit einer Ausnahme zustimmen. „Wir haben uns sehr viel mit dem Thema beschäftigt in diesem Jahr“, bringt Ruf in Erinnerung. In der Fraktion unverändert sei ein Bedauern über den Verkauf. Die Grünen hätten die Immobilie lieber weiter im Besitz der Stadt gesehen.

Es sei ein „Zugeständnis“, den Verkauf des P90 als „Altfall“ zu behandeln, so Ruf. Man habe aber Vertrauen in die Sparkasse Karlsruhe, das Areal angemessen zu entwickeln, auch gemeinnützig.

„Bei einigen Aussagen hätten wir uns mehr gewünscht“, merkt Ruf an, „wir können den Bauherrn aber auch verstehen, dass er manche Festlegungen noch nicht jetzt eingehen will.“ Das sei nun Thema bei den kommenden Schritten. Die Grünen-Fraktion wolle das entsprechend begleiten.

Anna Frey, Ortschaftsratsmitglied für Die Linke, lobt diesmal den Prozess „bis zu diesem Punkt: Die Sparkasse hat sich Fragen gestellt und die Pläne transparenter gemacht“. Frey spricht trotzdem keine Empfehlung zum Kauf aus: „Es ist nicht erforderlich, dass sich die Stadt an die Einstufung als Altfall gebunden fühlt.“ Frey bleibt bei ihrer Forderung, städtische Grundstücke in städtischer Hand zu behalten.

Kommt ab 2028 ein Bürgerbüro an die Stelle?

Die CDU-Fraktion stimmt wie schon im Juni dem Verkauf zu, ebenso die Freien Wähler, die nur Bedenken wegen des Preises äußern. Geplant sind laut Liegenschaftsamt der Stadt Büros, Räume für Dienstleister und Mietwohnungen. Im Erdgeschoss entlang der Pfinztalstraße soll es eine „öffentlichkeitswirksame Nutzung“ geben. Im Faktenblatt heißt es, ein Bürgerbüro sei denkbar. Das Liegenschaftsamt rechnet damit, dass frühestens 2028, vielleicht auch erst 2030 neue Mieter und Nutzer in die Pfinztalstraße 90 einziehen könnten.

Der Name P90 bezieht sich auf die Adresse Pfinztalstraße 90. Dort gilt die Gestaltungssatzung Altstadt Durlach. Ein problematisches Erbe der BMD sind Altlasten. Auf dem Grundstück und in unmittelbarer Nähe liegen laut Stadt bis zu drei Meter tief Bauschutt und Schlacken mit erhöhtem Bleigehalt und leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW).