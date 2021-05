Ladendieb flüchtet in Durlach und verletzt Filialleiterin

Ein Ladendieb hat am Dienstagabend die Filialleiterin eines Einkaufsmarktes in Durlach leicht verletzt. Bei einem Fluchtversuch hatte sich der 22-Jährige gegen die Verkäuferin gewehrt.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, hatte der junge Mann gegen 20 Uhr in einem Geschäft in der Hauptbahnstraße in Karlsruhe-Durlach Speisen, Hygieneartikel und Tabak in seine Taschen gesteckt. Hierbei wurde er von der Filialleiterin beobachtet. Als der Dieb den Laden über den Kassenbereich verlassen wollte, sprach sie ihn auf sein Fehlverhalten an.

Anschließend versuchte der 22-Jährige aus dem Geschäft zu flüchten, wurde jedoch von der Verkäuferin festgehalten. Bei einem Handgemenge trat er dann um sich und verletzte die Filialleiterin am Bein. Daraufhin eilten weitere Personen hinzu und setzten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.