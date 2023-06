Mann nach Ladendiebstahl in Karlsruhe-Durlach festgenommen

Wegen Ladendiebstahls in einem Durlacher Supermarkt hat die Polizei am Dienstagabend einen 20-jähriger Mann festgenommen. Die Polizei teilte mit, dass der 20-Jährige gegen 19 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Marstallstraße zwei Zigarettenschachtel einsteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne für die Ware zu bezahlen.

Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann bei der Tat und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten einen Seitenschneider und ein Tierabwehrspray.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen dem Haftrichter vorgeführt.