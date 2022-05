Mann kracht auf A5 bei Karlsruhe in wartende Autos

Drei Leichtverletzte und einen ordentlichen Sachschaden hat ein Auffahrunfall am Dienstagnachmittag an der Abfahrt der A5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach nach sich gezogen. Wie die Polizei meldete, mussten zwei Fahrzeuge aufgrund des dichten Verkehrs gegen 17.30 Uhr an der Abfahrt anhalten.

Ein hinter ihnen fahrender 50-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät. Er fuhr auf und schob die beiden Fahrzeuge aufeinander.

Die Insassen der wartenden Fahrzeuge wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei insgesamt 30.000 Euro.