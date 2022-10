Festnahme

Mann randaliert in Altstadt von Karlsruhe-Durlach und verletzt Polizisten

Zwei Männer haben am Montagabend in Karlsruhe-Durlach mit Flaschen um sich geworfen und Fußgänger beleidigt. Bei der Ankunft der Polizei griff ein 44-Jähriger einen Beamten an.