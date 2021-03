Mann verletzt Polizisten bei Festnahme in Durlach

Ein 43-jähriger hat sich am Donnerstag gegen seine Festnahme gewehrt und zwei Polizisten leicht verletzt. Der Mann war trotz Annäherungsverbot bei seiner Frau aufgetaucht.

Erheblichen Widerstand hat ein 43-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Durlach geleistet, als ihn zwei Polizeibeamte verhaftet haben. Der Mann hatte gegen 14 Uhr seine Ehefrau aufgesucht, obwohl diese ein Annäherungsverbot gegen ihn erwirkt hatte. Dies teilte die Karlsruher Polizei am Freitag mit. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 43-Jährige dann gedroht sich umzubringen. Seine Drohung setzte er sogleich in die Tat um. So ging er zu den angrenzenden Gleisen und legte sich auf die Schienen. Der Fahrer einer heranfahrenden Straßenbahn musste deshalb eine Notbremsung einleiten.

Beim Erkennen der eintreffenden Polizeistreife flüchtete der Mann zu Fuß. Er konnte nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgehalten werden. Wehrte sich aber gegen seine Festnahme, weshalb beide Beamten leicht verletzt wurden. Nach seiner Verhaftung wurde der 43-Jährige in eine Fachklinik gebracht.