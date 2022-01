Mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhäusern in Karlsruhe-Durlach

In Karlsruhe-Durlach sind im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag drei Einbrüche mit fünfstelligem Schaden festgestellt worden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist bislang unklar.

Gleich drei Einbrüche sowie Diebstahl von Bargeld im fünfstelligen Bereich sind im Zeitraum von Dienstagvormittag bis Donnerstagabend in Mehrfamilienhäusern in Karlsruhe-Durlach verzeichnet worden. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher in die Treppenhäuser der drei Wohngebäude und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen.

Bei zwei der Objekte durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen, als sie diese offenbar nach Wertgegenständen durchsuchten. In einer Wohnung wurden die Diebe fündig und erbeuteten über 10.000 Euro Bargeld aus einer Geldkassette.

Ob alle Taten von denselben unbekannten Täter verübt wurden, ist derzeit noch unklar. Die Schadenshöhe lässt sich bislang nicht genauer abschätzen.