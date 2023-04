Mehrere Täter rauben Jugendlichen in Durlach aus

Eine Gruppe von Personen überfiel einen 17-Jährigen in Durlach. Der Jugendliche verfolgte die Täter und forderte sein Geld zurück.

Eine Frau und zwei Männer haben am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr einen 17-Jährigen auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Hauptbahnstraße nahe dem Bahnhof Durlach ausgeraubt. Laut den Angaben der Polizei sprachen die Täter den Jugendlichen an und forderten ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen.

Nachdem ein Mann aus der Gruppe ihm mit einem Schlagstock drohte, händigte der 17-Jährige einen geringen Bargeldbetrag aus. Die Gruppe flüchtete danach zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Jugendliche verfolgte die Täter in das Bahnhofsgebäude. Dort stellte er die Personen zur Rede und forderte unter Vorhalt eines Messers das Geld zurück. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ergriffen alle Beteiligten die Flucht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Verdächtigen nicht mehr ermitteln. Der Jugendliche beschrieb den Haupttäter als einen etwa 175 cm großen Mann mit blonden Haaren und hellem Hauttyp. Er trug einen dunklen Jogginganzug und führte einen Schlagstock mit sich. Sein männlicher Begleiter soll nach Angaben des Geschädigten etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 175 cm groß und von etwas dunklerem Hauttyp gewesen sein. Im Gesicht trug der Mann eine Narbe. Der 17-Jährige schilderte die beteiligte Frau als etwa 19 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hatte eine auffällige Hautveränderung im Gesicht.