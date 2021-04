Um Geld, Grün und Sinnhaftigkeit geht es in der Debatte um die neue Turmbergbahn. Die Karlsruher Landtagsabgeordnete Ute Leidig hat Verkehrsminister Winfried Hermann mit der Sache befasst. Gegner der Planung sehen sich durch die Antwort aus Stuttgart bestärkt.

Tauziehen hält an

Der geplante Ersatz der Turmbergbahn in Durlach durch eine 200 Meter längere Standseilbahn beschäftigt jetzt auch das Verkehrsministerium in Stuttgart. In der Debatte um das Projekt geht es um Geld und die geplante starke Veränderung der Bergbahnstraße.

Statt des grünen Magnolien-Mittelstreifens soll das Gleis zwischen 1,80 Meter hohen Zäunen durch die Wohnstraße führen. Bei der heutigen Talstation an der Turmbergstraße kommen laut Plan durch eine Unterführung nur Fußgänger und Radfahrer. Die neue Talstation soll an der B3/Grötzinger Straße stehen.

Die Turmbergbahn in Durlach ist Deutschlands älteste noch betriebene Standseilbahn. Im Herbst 2022 erlischt ihre Betriebserlaubnis. 21 Millionen Euro wollen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) für die Nachfolgebahn berappen.