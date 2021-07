Bürgergemeinschaft sieht Pluspunkte

Neue Wege an der Turmbergbahn in Karlsruhe-Durlach: Kritik bewirkt greifbare Änderungen

Über die Turmbergbahn-Pläne in Karlsruhe-Durlach gab es monatelang Streit. Im ersten Gestaltungsworkshop zeigte sich: Die Einwände sind nicht verhallt. Was trotz Festhalten am Projekt verbessert werden soll, hat Gewicht.