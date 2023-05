Oberleitungsschaden bei Karlsruhe: S-Bahn mit 142 Menschen evakuiert

Eine defekte Oberleitung hat am Dienstagabend teilweise den Zugverkehr bei Karlsruhe gestört. Eine S-Bahn blieb bei Weingarten liegen. Aus ihr mussten 142 Fahrgäste evakuiert werden.

Wie die Bahn in einer Pressemitteilung meldet, sollen sich die Arbeiten noch bis in die Abendstunden hinziehen. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist dadurch beeinträchtigt. Betroffen sind Züge zwischen Heidelberg sowie Stuttgart und Karlsruhe.

Einzelne Züge würden umgeleitet, heißt es weiter. Nach Berichten von Fahrgästen kommt es auch im Nahverkehr zu Behinderungen. So sitzen am frühen Abend Reisende in Bruchsal und Weingarten fest.

Wegen des Oberleitungsschadens sind 142 Fahrgäste aus einer liegen gebliebenen S-Bahn evakuiert worden. Die Bahn war am späten Dienstagnachmittag auf offener Strecke zwischen Weingarten und Karlsruhe stehen geblieben, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte.

Eine Person sei auf eigenen Wunsch vom Rettungsdienst versorgt worden. Nach der Evakuierung wurden die Fahrgäste mit Getränken versorgt und per Bus weitertransportiert.

Diese Verbindungen im Fernverkehr sind betroffen

Alle ICE/IC-Züge zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Die Halte Heidelberg Hbf, Wiesloch-Walldorf, Bruchsal und Karlsruhe-Durlach entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Neu-Edingen/Friedrichsfeld.