P90 in Karlsruhe-Durlach: Die Linke vermisst soziale und ökologische Vorgaben

Scharf kritisieren die Stadträtin Mathilde Göttel und die Durlacher Ortschaftsrätin Anna Frey (beide Die Linke) den beabsichtigten Verkauf des ehemaligen Gründerzentrums P90 am Durlacher Ortseingang an die Sparkasse Karlsruhe.

Kritik am Verkauf

„Der Verkauf ist symptomatisch für die Tendenz der Stadt, ihren Aufgaben in der Stadtplanung und Stadtentwicklung nicht wie erforderlich nachzugehen und diese Aufgaben außerhalb demokratischer und kommunaler Kontrolle an Private zu vergeben“, so Frey.

Die Stadt wolle das Grundstück an die Sparkasse veräußern trotz des Gemeinderatsbeschlusses, große Grundstücke und solche in Schlüssellagen nur noch in Erbpacht zu vergeben.

Göttel und Frey monieren zudem, dass die Stadt – zurzeit Eigentümerin des Objekts auf dem ehemaligen Areal der Badischen Maschinenfabrik Durlach (BMD) – der Sparkasse keine sozialen und ökologischen Vorgaben mache.

Vorgaben aus dem Karlsruher Klimaschutzkonzept werden vermisst

Die beiden Kommunalpolitikerinnen vermissen insbesondere Vorgaben aus dem Karlsruher Klimaschutzkonzept und zum sozialen Wohnungsbau.

Karlsruhe brauche mehr bezahlbaren Wohnraum. Dieser Verantwortung müsse die Stadt nachkommen. Dass der Verkauf von Grundstücken dieser wesentlichen Aufgabe entgegenstehe, zeige das aktuelle Vorhaben erneut, so Göttel.

Sie fordert den Gemeinderat auf, dem Verkauf unter den aktuellen Voraussetzungen nicht zuzustimmen. Der Ortschaftsrat Durlach hatte das geplante Vorgehen am Mittwochabend mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Festsetzungen seien zu vage, so ein Hauptargument.