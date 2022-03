Zum Weltwassertag am 22. März beschäftigt sich eine Plakatausstellung vor der Durlacher Karlsburg mit der Bedeutung von Trinkwasser. Dabei spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle.

Vor der Durlacher Karlsburg dreht sich seit Dienstag alles ums Thema Wasser. Das Wasser- und Brunnenmuseum der Stadtwerke und der gemeinnützige Verein „a tip: tap“ – er setzt sich für Leitungswasser und gegen Verpackungsmüll ein – haben eine Plakatausstellung aufgebaut, mit der die Passanten auf die Bedeutung von Trinkwasser aufmerksam gemacht werden sollen.

Grund für die Aktion ist der Weltwassertag, der seit 1993 alljährlich am 22. März begangen wird. „In diesem Jahr steht der Weltwassertag im Zeichen des Grundwassers“, sagt Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne). „Wir wollen dafür werben, auf Plastikflaschen zu verzichten und stattdessen Leitungswasser zu trinken“, meint sie und fügt hinzu, dass das Karlsruher Trinkwasser klimaneutral sei.

„Unser Grundwasser ist der Schatz in der Tiefe“, stellt Matthias Maier, Leiter der Trinkwassergewinnung bei den Stadtwerken, fest. Er weist darauf hin, dass das Grundwasser in Karlsruher eine sehr gute Qualität hat und informiert darüber, dass in das neue Wasserwerk im Mörscher Wald rund 38 Millionen Euro investiert wurden.

„Dort können wir pro Tag 60 Millionen Liter Wasser aufbereiten“, erklärt er. „Allerdings ist der Bedarf in Karlsruhe an heißen Tagen doppelt so hoch.“ Dennoch gebe es keine Engpässe, da man insgesamt über rund 160 Millionen Liter Trinkwasser pro Tag verfügen könne, meint er. „Wir müssen aber verstehen, dass dieser Zustand ein Privileg ist.“

Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries appelliert dazu, achtsam mit Wasser umzugehen – hier in Deutschland und auch weltweit. Diesem Ziel hat sich auch die Europäische Brunnengesellschaft gewidmet. „Wir setzen uns für sauberes Wasser ein und unterstützen die Menschen in Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen“, erklärt deren Vizepräsidentin Rahsan Dogan.

Gartenbauamt kündigt neuen Trinkwasserbrunnen in Karlsruhe an

Und Christophe Gentil, er ist beim Gartenbauamt zuständig für Brunnenanlagen, berichtet, dass zu den 23 Trinkwasserbrunnen, die es aktuell in Karlsruhe gibt, bald ein neuer kommen wird, nämlich am kürzlich umgestalteten Berliner Platz.

Parallel zur Ausstellung vor der Durlacher Karlsburg gibt es auch eine Ausstellung im Foyer des Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Dort werden die prämierten Arbeiten aus einem Plakat-Wettbewerb zum Thema Wasser gezeigt. Organisator der ZKM-Ausstellung ist die gemeinnützige Unternehmerinitiative „Fairantwortung“. Beide Ausstellungen sind bis zum 3. April zu sehen.