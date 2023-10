Polizei fasst zwei E-Bike-Diebe in Karlsruhe-Durlach

Die Polizei hat am Sonntag in Karlsruhe-Durlach zwei E-Bike-Diebe festgenommen, nachdem sie am Morgen desselben Tages ein solches Zweirad gestohlen hatten. Die Polizei teilte mit, dass eine Anwohnerin gegen 6.40 Uhr beobachtete, wie zwei Männer ein am Eingang des Weiherhofbads abgestelltes E-Bike entwendeten. Sie verständigte sofort die Polizei.

Nachdem die 22- und 32-jährigen Diebe das Fahrradschloss, mit dem das E-Bike gesichert war, mit einem Werkzeug geöffnet hatten, fuhr der 32-Jährige damit davon, während sein Begleiter zu Fuß flüchtete.

Einer der Diebe hatte Drogen dabei

Alarmierte Polizisten stellten den 32-Jährigen wenig später in der Pfinztalstraße. Er hatte Werkzeuge, Fahrradteile und Drogen dabei.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten schließlich weitere Beweismittel auf.