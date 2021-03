Knapp 50 Leute am Aussichtspunkt

Wegen zu starkem Publikumsverkehr musste die Polizei in Karlsruhe am Samstagabend die Aussichtsplattform am Turmberg sperren. Neben einem zu geringen Mindestabstand verstießen zudem einige gegen das geltende Alkoholkonsumverbot. Ob Anzeigen gegen Verstöße der Corona-Verordnung erstattet werden, prüfen die Beamten.