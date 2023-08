Beamte der Bundespolizei in Karlsruhe stellen Hackbeil und Messer sicher. Was der verwirrt wirkende Mann damit vorhatte, ist unklar.

Wegen einer vermeintlichen Bedrohungslage in einem Zug ist es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz am Bahnhof Durlach gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Deutsche Bahn sie über einen bewaffneten Mann im IRE 1 von Stuttgart nach Karlsruhe informiert.

Bundes- und Landespolizei rückten den Angaben zufolge umgehend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Der Zug hatte den Zwischenhalt am Bahnhof Durlach erreicht und wartete dort.

Die Polizei traf den Mann im Zug sitzend an. Sie fand bei der Durchsuchung des 46-Jährigen ein Hackbeil und ein Einhandmesser und stellte sie sicher. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei dieser Redaktion mitteilte, machte der Mann einen verwirrten Eindruck.

Bundespolizei in Karlsruhe rätselt über Motiv

Bevor die Polizei in den Zug kam, sei der Mann laut Zeugenaussagen mit dem Messer in der Hand im Zug herumgelaufen. Bedroht habe er aber niemanden. Als ihn die Polizei antraf, habe er das Messer nicht mehr in der Hand gehabt. Wie die Sprecherin weiter sagte, wisse man noch nicht, was der Mann mit Beil und Messer vorhatte.

Den 46-Jährigen erwartet nun den Angaben zufolge ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.