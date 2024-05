Zum traditionellen Pudelrennen in Durlach kamen Scharen an Teilnehmern und Zaungästen. Der Wettkampf hatte es auch für die Hundehalter in sich.

Sie heißen Enya, Spike, Bobby oder Zafira und sind die Stars an dem sommerlichen Christi-Himmelfahrtstag in der Unteren Hub in Karlsruhe-Durlach.

Der Verband der Pudelfreunde Deutschland (VDP) Gruppe Karlsruhe hatte zu seinem traditionellen Pudelrennen geladen und Hundehalter sowie Zaungäste kamen in Scharen.

Immer wieder brandet Jubel auf, wenn einer der Vierbeiner lossprintet. Manchmal muss auch ein geworfener Ball herhalten, um den übereifrigen Pudel in der Bahn zu halten. Auch dafür gibt es Applaus.

Eines ist offensichtlich: Ganz so bierernst nimmt niemand das tierische Spektakel. Von dem riesigen Andrang ist die Vereinsvorsitzende des VDP Karlsruhe, Christa Klotz, nicht wirklich überrascht.

Durlacher Pudelrennen schaffte es schon ins Fernsehen

„2023 hat die TV-Sendung ‚Brisant‘ über uns berichtet. Außerdem machen wir die Veranstaltung auch schon gut 30 Jahre“, sagt die Vorsitzende des 130 Mitglieder starken Vereins.

In den Kategorien Toy, Zwerg, klein und groß gehen die Vierbeiner mit der markanten wolligen Behaarung an den Start. Was die Faszination der Rasse ausmacht? „Sie sind sehr aufnahmefähig und lernbegierig. Zudem haben sie einen liebenswürdigen Charakter. Und: Es ist ein Hund, der kaum haart“, sagt die Vereinschefin.

Viele Pudel reisen von Weitem an

Etliche der „Rennteilnehmer“ kamen auch von weiter her. Familie Deusch reiste aus dem Elsass an. „Wir haben gestern davon erfahren und haben uns spontan auf den Weg gemacht. Das ist ein schöner Familienausflug. Ums Gewinnen geht es ja nicht wirklich“, meint Familienvater Maik Deusch. Benny heißt der vierjährige Pudel, Tochter Isalie geht regelmäßig mit ihm Joggen.

Die Hunde treten beim Rennen immer zu zweit an. „So ist mehr Action und wenn sich mal ein Hund ablenken lässt oder was anderes vorhat – auch das macht den Spaß aus“, berichtet Christa Klotz.

Ältere Pudel laufen kürzere Strecke

Die 60-Meter-Bahn und die 40-Meter-Bahn (für die betagteren Hunde) hat es auch für Herrchen und Frauchen in sich. Denn sie müssen ihren Vierbeiner am Start abliefern und dann vorlaufen, um ihm als Anlauf- und Zielpunkt zu dienen. So mancher Hundehalter kommt da schon etwas aus der Puste. Auch das ist herrlich anzuschauen.

In der Zwischenzeit geht Bobby von Halter Armin Zeyfang aus Stuttgart ins Rennen. Begeistert springt ihn sein Hund im Ziel an. „Gewonnen haben wir wohl nicht, aber wir sind die Sieger der Herzen“, meint Zeyfang schmunzelnd, während Corinna Märkl ihren Spike in die Arme schließt. Auch Karin Neubauer aus Stutensee hat „riesig Spaß“ bei der Premiere ihres Zwergpudels Olaf auf der Durlacher Rennstrecke.

Auch Besucher ohne Hund verfolgen das Pudelrennen

Eines ist auffällig: Viele junge Leute ohne Hund verfolgen das unkonventionelle Event. Tammo und Kim beispielsweise. Beide studieren an der Kunstakademie, sitzen lässig auf einer Decke bei Kaltgetränken.

„In der Kunstakademie hat sich das schnell rumgesprochen. Das ist schon ziemlich amüsant hier“ meint Kim. Tammo findet allein schon die Hundenamen, die ausgerufen werden „so absurd, das hat schon was“.