Rassismus-Vorwürfe in Karlsruhe: Durlach-Art schlägt weiter Wellen

Die Künstler-Gruppe hatte Degen eine Nähe zur AfD unterstellt. Zudem hatten sie auf mehrere aus ihrer Sicht rassistische Kommentare auf seiner Facebookseite hingewiesen.

In den Fokus geriet auch Degens Lebensgefährtin Helena Winkler, die unter dem Künstlernamen „Elsa“ für die Durlach-Art angekündigt ist. Samuel Degen weist darauf hin, dass Winkler nicht der AfD angehört. „Sie ist parteilos“, schreibt Degen in einer E-Mail an die BNN. Kontaktversuche der BNN mit der Künstlerin blieben am Dienstag erfolglos.

AfD-Stadtrat Paul Schmidt, der auch stellvertretender Sprecher der AfD Karlsruhe-Stadt ist, schreibt in einer E-Mail an die BNN, dass Winkler „vor Längerem auf eigenen Wunsch“ aus der AfD ausgetreten ist.