Rund um die zweite Ausgabe der Durlach-Art rumort es. 20 Künstlerinnen und Künstler haben ihre Teilnahme an der Veranstaltung, die am Freitag und Samstag stattfindet, zurückgezogen: Sie werfen einem der drei Veranstalter rechte und rassistische Äußerungen auf dessen Facebook-Seite vor.

„Wir wollen nicht in irgendeine Verbindung mit der AfD oder in den Dunstkreis der AfD geraten“, erläuterten Mitglieder der Gruppe gegenüber den BNN zudem. In einem offenen Brief an das Rathaus in Durlach hatten die vornehmlich Durlacher Künstler ihre Absage zuvor bekannt gemacht. „Die Stadt steht weiter zu der Veranstaltung“, heißt es auf Anfrage aus dem Durlacher Rathaus.

Einige der Künstler haben eine Dokumentation über ihrer Meinung nach kritische Äußerungen des Mitveranstalters Samuel Degen auf Facebook erstellt. Unter anderem kritisieren sie ein Foto, das ein Patenkind mit der Lebensgefährtin Degens, die Mitglied der rechtspopulistischen AfD ist, auf Sri Lanka zeigt. Degen ist Vorsitzender des Vereins „Patenkinder Matara“, der sich für hilfsbedürftige Kinder in der Provinz Matara in Sri Lanka einsetzt.