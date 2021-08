Mitarbeiter in Lagerhallen verbringen den halben Arbeitstag damit, Waren herumzuschleppen. Das Startup „Carrybots“ aus Karlsruhe-Durlach will diesen Prozess verbessern und entwickelt ein fahrerloses Transportsystem.

Herbie fährt mit einem Meter pro Sekunde im Versuchslabor des Durlacher Start-ups Carrybots umher. Dabei handelt es sich nicht etwa um den aus Film und Fernsehen bekannten weißen VW Käfer, sondern um ein Transportsystem.

Der Roboter mit dem berühmten Namen dient dazu, Waren in großen Lagerhallen von A nach B zu bringen. Das Gerät wird jedoch nicht von einem Menschen gesteuert, sondern fährt selbstständig und orientiert sich hierbei an Linien, die auf den Boden geklebt sind. Lange Laufwege durch Lagerhallen könnten also bald der Vergangenheit angehören.

Marcel Meckes, Mitgründer von Carrybots, stellt seinen Fuß vor das fahrerlose Transportsystem (FTS). Herbie stoppt und erkennt sofort, dass der Weg blockiert ist. Aus dem Unternehmenszusammenschluss der Schubert Business GmbH und der flexlog GmbH gründet der 26-Jährige gemeinsam mit Thomas Stoll im März 2021 die Durlacher Firma Carrybots.