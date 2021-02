Wer steil hoch will zum Fuß des Durlacher Wahrzeichens Turmberg, der braucht einen guten, sicheren Tritt: Über 500 Stufen, teils schmal und übersät mit Flechten, sind es durch den Weinberg des Staatsweinguts Karlsruhe-Durlach.

„Der einzige Zugang ist die Treppe“, sagt Kellermeister Thomas Ulmer. „Hier bei uns ist alles 100 Prozent Handarbeit“, fügt er hinzu – auch, wenn inzwischen für den Rebschnitt elektrische Spezialscheren zum Einsatz kommen. Den Terrassen-Weinberg ließ kein geringerer als Markgraf Wilhelm von Baden erbauen – die Trockensteinmauern stehen unter Denkmalschutz.

Viel Geld nimmt nun die Karlsruher L-Bank, die Förderbank des Landes, in die Hand, um dieses Kleinod der badischen Weinkultur zu erhalten: Am Guggelensberg haben Landschaftsgärtner Mini-Container, voll mit historischen Sandsteinen, auf Gummimatten abgestellt. Sie tragen peu à peu die Steine an schadhaften Stellen der Trockenmauern ab.