Vom Schausteller zum Gastronom

„Thüringer Box“ statt „Thüringer Häusle“: Im Durlacher Schlossgarten gibt es Würstchen auf die Hand

Seit Jahrzehnten steht das „Thüringer Häusle“ bei Festen und Veranstaltungen in der Region. Nun grillt Benjamin Lindig in der weiterentwickelten „Thüringer Box“ an einem festen Standort. Kommt bald ein Biergarten dazu?