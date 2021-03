Die Uhr tickt: für die Turmbergbahn in Durlach, die im Herbst 2022 wegen erlöschender Betriebserlaubnis definitiv ausrollt, und gleichzeitig für eine Petition von Gegnern der Nachfolgebahn in der aktuell geplanten Form.

Die „Interessengemeinschaft Zukunft Turmbergbahn“ hat ihre Online-Petition mit dem Titel „Keine Verlängerung der Turmbergbahn in Durlach“, die seit Mitte Januar läuft, Anfang März verlängert bis zum 10. Mai. Inzwischen gibt es 4.000 Unterzeichner, davon rund 3.000 aus Karlsruhe. Die Petition richtet sich an Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und den baden-württembergischen Landtag.

Für rund 21 Millionen Euro, so stellen es die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in ihrer Bürgerinformation online dar, sollen Schweizer Experten eine neue Standseilbahn zum Turmberg errichten. Doppelt so große Wagen mit Glasdach und waagerechter Stellfläche sollen künftig schon das Hangstück der Bergbahnstraße passieren.