Neuer Streckenrekord beim Turmberglauf in Karlsruhe-Durlach

Einen fulminanten neuen Streckenrekord lief beim Durlacher Turmberglauf Markus Görger. Um 43 Sekunden pulverisierte der 24-Jährige die alte Bestzeit und schaffte die beliebte, aber nicht als „schnell“ bekannte, zehn Kilometer Strecke in glatten 29 Minuten.

„Am Anfang habe ich mich echt gut gefühlt“, sagte Görger (LG Region Karlsruhe) im Ziel, das er mit langen und kraftvollen Schritten erreichte.

„Später auf dem Stück nach Grötzingen wurde es windanfällig“, berichtete er. Görger hielt das hohe Tempo bis zum Ziel vor dem Durlacher Rathaus jedoch durch und erreichte so diese Top-Zeit.

Drei LG-Läufer auf dem Treppchen

In den nächsten Monaten hat Görger noch einiges vor, nachdem er jüngst in Freiburg seinen Bachelor in Wald- und Landwirtschaft gemacht hat.

Nicht nur die Aufnahme seines Studiums der Kunstgeschichte in Karlsruhe, auch eine Qualifikation für die Crosslauf-Europameisterschaft nimmt er ins Visier. Zweiter wurde sein Vereinskollege Florian Zittel in 32::52 Minuten, vor 800-Meter-Spezialist Alexander Kessler (ebenfalls LG Region Karlsruhe), der 34:01 Minuten brauchte.

Schnellste Frau heißt Celine Kaiser

Kurz vor Kessler überquerte schon die schnellste Frau die Ziellinie. Celine Kaiser, die ab November 2023 ebenfalls im LG Region Karlsruhe-Trikot auflaufen wird, siegte in 33:59 Minuten.

Die amtierende Studenten-Weltmeisterin in Triathlon kommt aus Rheinfelden, will sich auch auf den Crosslauf fokussieren und strebt wie Görger eine Qualifikation für eine Teilnahme an der EM der Querfeldeinläufer an.

Zweitschnellste Frau des 28. Durlacher Turmberglaufs wurde Sophia Kaiser. Die Siegerin des Karlsruher Halbmarathons und Neunte der diesjährigen Deutschen Meisterschaft über die 21,1-Kilometer-Distanz war 36:43 Minuten auf dem Durlacher Pflaster unterwegs. Johanna Flacke auf Rang drei in 41:28 Minuten rundete das hervorragende Ergebnis der LG-Riege ab.

Weniger Teilnehme als üblich

Ein wichtiger Hotspot für die Zuschauer war die Kreuzung von Amtshausstraße und Pfinztalstraße vor dem Rathaus. Dort konnten sie die Teilnehmer gleich mehrmals vorbei laufen und schließlich ins Ziel kommen sehen.

Dort war auch der Organisationschef Wilfried Raatz anzutreffen, der mittels Lautsprecher-Anlage die Turmbergläuferinnen und Turmbergläufer begrüßte. „Bei einem Neustart sollte man nicht größenwahnsinnig werden“, sagte der Karlsruher über seine Erwartungen und die schließlich unterdurchschnittliche Zahl von 228 Teilnehmern.

Dazu muss man die über 130 Läuferinnen und Läufern rechnen, die bereits zwei Stunden vor dem Hauptlauf bei den Kinderwettbewerben im Durlacher Schlosspark mitmachten. Dort vor Ort auch Krankenkassen-Maskottchen „Jolinchen“, das als Drachenkind für gute Laune bei den kleinen Athletinnen und Athleten sorgte.

Zentraler Anlaufpunkt für Nachmeldungen, Startnummernausgabe, Umkleiden, Duschen und die Siegerehrung war wieder die Weiherhofhalle. Die Turnerschaft Durlach stellte als veranstaltender Verein fast alle Helfer.