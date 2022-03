Sportangebote für beeinträchtige Menschen sind in Karlsruhe noch selten. Oft ist die Nachfrage größer als die Kapazität. In Durlach gibt es jetzt ein neues Angebot.

Quer durch die Halle jagen die Jungen und Mädchen bunten Luftballons hinterher. Sie springen über Bänke, klettern, lachen. Es geht zu wie bei vielen Turn- und Spielangeboten für Kinder und Jugendliche. Dennoch ist die Stunde in der Sporthalle der Durlacher Friedrichschule etwas besonderes. Sie ist nach Angaben der Turnerschaft Durlach das erste inklusive Turnangebot in der Stadt. Bereits nach wenigen Wochen übersteigt die Nachfrage die Kapazität.

„Wir waren seit vier Jahren auf der Suche“, berichtet Mutter Christina, die ihrem siebenjährigen Sohn von einer Bank aus zuschaut. Der Junior hat eine Beeinträchtigung am Bein, beim Sport mit anderen Kindern stellt sich schnell Frust ein. In Durlach ist er seit der ersten Turnstunde im Januar mit dabei. „Es gefällt ihm super“, sagt Christina.

„Er hat einen Bewegungsdrang wie jeder andere Junge in seinem Alter.“ Eigentlich hatte sie nach etwas im Bereich Leichtathletik gesucht, nun lebt sich ihr Siebenjähriger beim Turnen aus. „Nach der Stunde ist er meist völlig fertig“, sagt sie lachend.

Voll des Lobes ist auch Franka (Name geändert), die nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden möchte. Sie ist Mutter dreier Kinder, ein Junge kam mit einer Beeinträchtigung zur Welt. „Oft müssen seine beiden Geschwister warten, wenn wir etwas mit ihm machen“, berichtet sie. „Hier können alle drei zusammen aktiv sein – wie zuhause.“ Deshalb habe sich das Trio auch für die Turn- und Spielstunde in Durlach entschieden, obwohl zeitgleich eine andere Aktivität anstand.

Umgang mit Behinderten: In einer regulären Sportgruppe sind Trainer oft überfordert

Es gebe viel zu wenige Sportangebote für Menschen mit Beeinträchtigung, berichtet Franka aus dem Alltag. Zwar seien viele zunächst offen, täten sich mit der Umsetzung aber schwer.

Vor einiger Zeit versucht sie es mit ihrem heute Elfjährigen bei einem anderen Verein in einer regulären Gruppe. Lange geht das nicht gut. Die Trainer dort sind mit der Betreuung des Jungen überfordert. „Sie haben eine extra Person vorgeschlagen. Dann ging es ums Geld“, sagt Franka. „Wir haben es direkt beendet.“

In Durlach kümmern sich fünf Trainerinnen und Trainer um die Kids. Das sei eigentlich keine größere Herausforderung als in jeder anderen Turnstunde, berichten sie. Die Kinder, ihre Stärken und Schwächen müsse man immer kennenlernen – unabhängig davon, ob einige Teilnehmer Beeinträchtigungen haben oder nicht. „Wir fragen immer, was geht und was nicht geht“, sind sich die fünf einig. „Viele sind uns schnell ans Herz gewachsen.“

Als Nadelöhr der Idee bezeichnet auch Seweryn Sadowski die Besetzung der Trainerposten. Monatelang hatte der Geschäftsführer des Vereins nach Freiwilligen gesucht. „Mit ihrem Engagement steht und fällt alles“, sagt er. „Hier klappt es super. Die Trainer waren sehr offen, als ich in den ersten zwei, drei Stunden mit Hinweisen zu ihnen gegangen bin“, erzählt Christina. Bald möchte sie nicht mehr am Rand aufpassen, sondern ihren Sohn allein beim Turnen lassen. „Es gibt so wenige Angebote, weil es zu wenige Trainer gibt, die sich das zutrauen“, vermutet sie.

Inklusions-Angebot der Turnerschaft Durlach schon ausgebucht

In der Sporthalle der Friedrichschule toben die Kinder ohne Berührungsängste miteinander. Sie erklimmen eine große Matte, die wie eine Rampe auf hohen Kästen liegt – und rutschen auf der anderen Seite runter. Dann fliegen Bälle für eine abgewandelte Variante des beliebten Völkerball-Spiels. In einem Parcours balancieren die Kids über umgedrehte Bänke oder krabbeln darunter durch.

Ein bis zwei neue Anfragen erreichen Geschäftsführer Sadowski derzeit pro Woche, dabei hat der Verein gar nicht groß für das Angebot geworben. Die Kapazitätsgrenze ist trotzdem schon erreicht, mehr Teilnehmer machen aus Vereinssicht keinen Sinn. „Der Bedarf ist riesig“, sagt er. Die meisten Rückmeldungen kommen allerdings von Eltern beeinträchtigter Kinder. „Bei den anderen gibt es leider immer noch eine Hemmschwelle“, glaubt Sadowski.