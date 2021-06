Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brechen in Grötzingen und Durlach in Gartenhütten ein

Mehrere bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in mehrere Gartenhütten in Grötzingen und Durlach eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.