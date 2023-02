Unbekannte rauben 20-Jährigen in Karlsruhe-Durlach aus

Eine Gruppe von mehreren Männern hat am Dienstag einen jungen Mann in Karlsruhe-Durlach überfallen. Sie bedrohten ihn mit einer Waffe. Danach flüchteten sie. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Mehrere Männer haben am Dienstag einen 20-jährigen Mann in Karlsruhe-Durlach überfallen. Dabei bedrohten sie ihn mit einer Waffe, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer bestellten den 20-Jährigen gegen 19.25 Uhr unter einem Vorwand in die Nähe eines Getränkemarktes in der Lissenstraße. Dort wartete bereits ein flüchtiger Bekannter des 20-Jährigens mit mehreren Begleitern. Im Laufe des Gesprächs bedrohten die Männer den 20-Jährigen mit einer vermeintlichen Schreckschusswaffe und forderten ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Währenddessen durchsuchten sie die Taschen des Mannes und nahmen dessen Mobiltelefon an sich. Danach griff einer der Männer den 20-Jährigen an und bedrohte ihn erneut mit der Waffe. Bevor die Männer mit dem Auto flüchteten, gaben sie mehrere Schüsse ab.

Der 20-Jährige blieb unverletzt. Er verständigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter nicht mehr feststellen.

Einer der Tatverdächtigen soll zwischen 20 bis 23 Jahre alt sein. Er hat schwarzes Haar und einen Mittelscheitel. Ein weiterer Mann soll circa 18 bis 21 Jahre alt sein und 180 cm groß. Er trug einen Dreitagebart und war komplett schwarz gekleidet.