Unbekannte setzen in Karlsruhe-Durlach Terrasse in Brand

Unbekannte Brandstifter haben am Sonntagabend in Karlsruhe-Durlach wohl Gegenstände auf einer Terrasse in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei entdeckten die Bewohner gegen 21 Uhr die brennenden Gegenstände auf der Terrasse ihrer Wohnung in der Pfinzstraße.

Eine Hollywoodschaukel und mehrere Umzugskartons brannten bald lichterloh. Durch die starke Hitze sprang das Glas der beiden Terrassentüren, außerdem wurden Türrahmen und Rollläden schwer beschädigt. Der Rauch zog auch in die Wohnung, das Feuer griff jedoch nicht auf die Inneneinrichtung über. Die Freiwillige Feuerwehr Durlach war rechtzeitig zur Stelle und brachte den Brand unter Kontrolle.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Wohnungsinhaber, die eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Da bisher keine Anhaltspunkte für eine technische oder fahrlässige Ursache sprechen, vermutet die Polizei einen schweren Fall von Brandstiftung. Der Sachschaden liegt bei knapp 34.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.