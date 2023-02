Unbekannte stehlen Schmuck aus Juweliergeschäft in Karlsruhe-Durlach

Drei maskierte Täter sind in der Nacht auf Montag in einen Juwelier in Karlsruhe-Durlach eingedrungen und haben Schmuckstücke entwendet.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in ein Juweliergeschäft in Karlsruhe-Durlach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich drei maskierte Diebe gegen 3 Uhr über einen Seiteneingang Zugang zu dem Einkaufszentrum in der Durlacher Allee.

Im Inneren schlugen die Täter die Glaseingangstüre des Juweliergeschäfts ein. Sie beschädigten im Verkaufsraum mehrere Vitrinen und nahmen Schmuck an sich.

Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke ist laut Polizei nicht bekannt. Anschließend flüchteten die Einbrecher über einen Notausgang.