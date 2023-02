Unbekannte stehlen Schmuck aus Wohnhaus in Karlsruhe-Durlach

Einbrecher sind am Dienstag in ein Haus in Durlach gestiegen und entwendeten Schmuck.

Mehrere Unbekannte sind am Dienstag zwischen 12.30 und 21.50 Uhr über den Garten in ein Haus in der Straße des Roten Kreuzes in Karlsruhe-Durlach eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, stemmten die Einbrecher ein geschlossenes Fenster auf und gelangten auf diesem Weg ins Haus.

Die Unbekannten durchsuchten das Haus gründlich und stahlen unter anderem Schmuck, teilte die Polizei weiter mit.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe bittet um Hinweise.

Zeugen gesucht (0721) 6 66 55 55