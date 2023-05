Unbekannte steigen in Weingut in Karlsruhe Durlach ein

Unbekannte Täter sind von Montag auf Dienstag in ein Weingut in Durlach eingebrochen. Auf dem Gelände warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein

Einbrecher sind in der Zeit von Montag auf Dienstag in ein Weingut im Karlsruher Stadtteil Durlach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist der verursachte Schaden derzeit nicht bekannt.

Die Diebe verschafften sich im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Montagnachmittag und 8 Uhr am Dienstagmorgen Zugang zu dem am Durlacher Wolfweg gelegenen Weingut. Auf dem Gelände warfen die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, stahlen jedoch lediglich eine Sprudelflasche.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet mögliche Zeugen um Hinweise.