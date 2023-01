Zeugen gesucht

Unbekannter bricht vermutlich in zwei Wohnungen in Karlsruhe-Durlach ein

Der womöglich selbe Täter brach zwischen Samstag und Montag in zwei Wohnungen in Einfamilienhäusern in Karlsruhe-Durlach ein. In einer Wohnung stahl der Einbrecher zwei Münzen aus einer Sammlung. In der anderen Wohnung kippte der Unbekannte lediglich ein Fenster und zog die Vorhänge zu.