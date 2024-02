Ein Mann hat am Dienstagabend in Karlsruhe-Durlach nahe der Bushaltestelle Zündhütle eine 54-jährige Frau ausgeraubt. Die Polizei teilte mit, dass die 54-Jährige zunächst mit einem Bus der Linie 107 vom Bahnhof Durlach in Richtung Ettlingen fuhr. Als sie gegen 20.10 Uhr an der Haltestelle Zündhütle ausstieg, folgten ihr zwei bislang unbekannte Männer aus dem Bus.

Der Räuber rannte in Richtung Zündhütle davon

Nachdem die Geschädigte sich bei den beiden Unbekannten nach dem Weg erkundigt hatte, lief sie den Schindweg in Richtung Durlach-Aue entlang. Einer der Männer folgte der Geschädigten und schlug ihr offenbar mit einem Motorradhelm seitlich gegen den Kopf, sodass die 54-Jährige zu Boden fiel. Daraufhin entwendete der Tatverdächtige die Umhängetasche, die das Tatopfer über der Schulter trug und rannte in Richtung Zündhütle davon.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut der 54-Jährigen um einen etwa 25-jährigen Mann mit schlanker Figur handeln. Er sei etwa 170 cm groß gewesen und habe einen kurzen blonden Bart gehabt und einen dunklen Kapuzenpullover getragen, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem führte er einen Motorradhelm mit sich.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.