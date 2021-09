„Durlach lebt“

Verkaufsoffener Sonntag und Kerwe in Durlach: Ein Hauch von Normalität

Ein Mini-Rummel vor der Karlsburg und geöffnete Geschäfte: In den Durlacher Straßen herrscht am Sonntag geschäftiges Treiben. Die Besucher freut es – auch wenn mancher sich an die vielen Menschen erst einmal gewöhnen muss.