Das Markgrafen-Gymnasium in Durlach ist inzwischen das einzige Karlsruher Gymnasium, das keine Mensa besitzt. Der Bedarf ist unbestritten, ein Grundstück verfügbar. Aber wie lange dauert es noch, bis sie steht?

Eine Mensa für das Durlacher Markgrafen-Gymnasium – das wollen alle im Saal der Karlsburg Versammelten, die gewählten Bürgervertreter im Ortschaftsrat und die Zuhörer, darunter auch der Direktor des Gymnasiums, Joachim Inhoff. Trotzdem wird es noch mal spannend. Die Sitzung des Ortschaftsrats wird nach kurzer, aber leidenschaftlicher Diskussion unterbrochen. Danach erst fallen die Beschlüsse – einstimmig.

Die Erleichterung der Zuhörer ist hörbar. Ja zum Kauf des Grundstücks, das jenseits der Karl-Weysser-Straße dem Schulhof des ältesten Karlsruher Gymnasiums gegenüberliegt. Ja zu den nächsten Verfahrensschritten, die das städtische Schul- und Sportamt in Anerkennung dringlichen Bedarfs plant.

Zudem beschließen die Mitglieder des Stadtteilparlaments einen Zusatz. Mit dem Stichwort „Verpflichtungsermächtigung“ wollen sie die Weichen so stellen, dass der Mensa-Neubau, obwohl noch nicht durchgerechnet, als Projekt im günstigsten Fall vielleicht doch schon im Doppelhaushalt für die Jahre 2024/25 berücksichtigt werden kann.

Die Planung muss beschleunigt werden, wir müssen Dampf machen. Stefan Noé, FDP-Ortschaftsrat

Noch sind zwei elementare Verfahrensschritte unerledigt, ohne die es kein Projekt in den Kommunalhaushalt schafft. Laut Schulamt gehen voraussichtlich noch locker zwei Jahre ins Land, bevor der Mensabau tatsächlich beginnt. „Die Planung muss beschleunigt werden“, fordert deshalb Stefan Noé (FDP), „wir müssen Dampf machen.“

Verzicht auf Architektenwettbewerb?

Die Durlacher Ortschaftsräte wollen jegliche Chance auf Beschleunigung nutzen. So stößt auch eine Anregung des Grünen-Fraktionsmitglieds Johannes Ruf spontan auf positive Resonanz. Bisher ist vorgesehen, einen Architektenwettbewerb auszurichten. Um Zeit zu sparen, könne darauf verzichtet werden, bringt Ruf in die Überlegungen ein.

Entschieden ist mit dem Sitzungsbeschluss von Mittwochabend noch nicht über den Kauf des Grundstücks und auch nicht über das weitere Vorgehen in der Projektplanung oder die Frage, ob die Stadt letztlich einen Architektenwettbewerb auslobt oder nicht. Die Beschlüsse im Ortschaftsrat Durlach und vor allem die zugrunde liegenden Argumente haben aber Gewicht in den Gremien des Karlsruher Gemeinderats, in denen die rechtsgültigen Beschlüsse demnächst anstehen.

Das Durlacher Gymnasium ist inzwischen das einzige Karlsruher Gymnasium, das keine Mensa besitzt.