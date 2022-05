Horst Kreuter im Interview

Vulcan Energie: Wie die Lithium-Pioniere aus Karlsruhe über den Widerstand gegen Geothermie denken

Die Karlsruher Firma Vulcan Energie will Lithium aus der Tiefe am Oberrhein fördern. Nicht jeder findet das gut. Firmenchef Horst Kreuter will Skeptiker und Gegner durch Fakten und positive Beispiele überzeugen.