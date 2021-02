… in einem kleineren Rahmen bieten wir Veranstaltungen für Firmen und Bürger an. Würden wir das erweitern und professionell vermarkten wollen, wären erhebliche Investitionen nötig. Wir müssten dafür viel Geld für Rettungswege, sanitäre Anlagen und generell für Sicherheitsmaßnahmen in die Hand nehmen. All das scheidet aus kaufmännischen Überlegungen aus.