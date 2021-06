Hinweise gesucht

Wohnungseinbruch in Karlsruhe-Durlach

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Ellmendinger Straße in Karlsruhe-Durlach verschafft und nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen.