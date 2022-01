Zaun mutwillig beschädigt: Schaf geht in Karlsruhe-Durlach auf Erkundungstour

Ein Schaf nutzte am Samstag die Gunst der Stunde: Unbekannte hatten den Zaun seines Geheges beschädigt, sodass das Tier ausbüxen konnte. Ein aufmerksamer Passant informierte die Polizei.

Unbekannte haben am Samstag den Zaun eines Schafsgeheges in der Nähe der Badener Straße in Karlsruhe-Durlach beschädigt. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein aufmerksamer Passant Samstagnacht gegen 23 Uhr ein streunendes Schaf und informierte die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Durlach rückten aus und fingen den Ausreißer wohlbehalten ein. Als sie das Schaf zu seiner Herde zurückbrachten, wurde ihnen schnell klar, warum das Tier entkommen konnte: Das Gehege war offenbar absichtlich demoliert worden, sodass die Flucht für das Tier ein Leichtes war.

In der Vergangenheit ist es bereits mehrfach zu ähnlichen Fällen gekommen. Das Polizeirevier Durlach hat die Ermittlungen aufgenommen.