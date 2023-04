Zwei Kinder nach Verkehrsunfall in Karlsruhe Durlach leicht verletzt

Ein 68-jähriger Autofahrer hat am Freitagmorgen die Vorfahrt eines kreuzenden Kleinbusses missachtet. Zwei Kinder wurden leicht verletzt.

Auf der Kreuzung Schinnrainstraße/Raiherwiesenstraße in Karlsruhe Durlach ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei acht- und zehnjährige Kinder leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete gegen 7.10 Uhr ein 68-jähriger Fahrer die Vorfahrt eines kreuzenden Kleinbusses, in dem die Kinder saßen.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch sich der Kleinbus leicht drehte. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Eine Behandlung der Kinder im Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen kann auf etwa 10.000 Euro geschätzt werden. Die Raiherwiesenstraße war durch den querstehenden Kleinbus zeitweise blockiert, wodurch auch der öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt wurde.