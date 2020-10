Neues Bäderkonzept

Durlacher Kombibad kommt frühestens in zehn Jahren

Die Vision von vier Schwerpunktbädern nimmt in Karlsruhe langsam aber sicher Gestalt an. Das Europabad und das Fächerbad sind schon da. In Neureut wird ein neues Hallenbad geplant. Und in Durlach bröckelt der Widerstand gegen das Kombibad. Was ist da passiert?