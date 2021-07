Wo Dächer grün sind und Pflanzen auch an Wänden kräftig wachsen, profitiert das Stadtklima. Dass möglichst viel Wasser verdunsten und dadurch Kühlung bringen kann, wird in Karlsruhe immer wichtiger. Die Stadtbäume als wichtige Schattenspender kämpfen aber schon selbst. Sichtbar machen ihnen steigende Temperaturen und Trockenheit zu schaffen.

Die Menschen in Karlsruhe ächzen ebenfalls fast jeden Sommer, auch wenn brütende Hitze sich in diesem Jahr ausnahmsweise rar macht. Zurzeit erleben die Menschen in der „heißen“ Stadt Karlsruhe weniger tropische Nächte als sonst und stattdessen ungewöhnlich ergiebigen Regen.

Doch das ist nur ein Zwischenspiel im zunehmenden Hitzestress. Der Oberrheingraben liegt im bundesweiten Temperaturvergleich häufig vorn. Vor drei Jahrzehnten wurden in Karlsruhe an zwölf Tagen im Jahr über 30 Grad Celsius im Schatten gemessen. Inzwischen passiert das fast doppelt so oft, nämlich an 23 Tagen im Jahr.