E-Bike-Fahrer nach Verkehrsunfall in Karlsruhe leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein E-Bike-Fahrer am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Der Radfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war, wurde von dem Autofahrer übersehen.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem E-Bike-Fahrer ist es am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe-Durlach gekommen. Der 33-jährige Autofahrer bog kurz vor 17 Uhr in eine Tankstelle auf der Killisfeldstraße und übersah den Fahrradfahrer auf dem Radweg, teilte die Polizei mit.

Dieser war mit seinem E-Bike in Richtung Ernst-Friedrich-Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der 53-jährige Radfahrer leicht verletzt. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt.