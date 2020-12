Aus 650 Quadratmetern wurden 2.000 - Ebner Stolz hat seinen Karlsruher Standort ausgebaut und trägt damit dem Erfolg Rechnung, den das bundesweit agierende Unternehmen in der Region hat.

Gerade mal vier Jahre hat es gedauert: Und plötzlich sind aus 20 Mitarbeitern 60 geworden. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, baut Ebner Stolz den Karlsruher Standort aus. „2016 sind wir hier mit 650 Quadratmetern gestartet“, sagt Oliver Striebel aus dem sechsköpfigen Führungsteam. „Irgendwann wurde das zu eng.“ Stetes Wachstum braucht eben Raum.

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft bezog Anfang November ein zusätzliches Stockwerk in der Lorenzstraße 29. Auf zwei Stockwerken stehen nun 2.000 Quadratmeter zur Verfügung, die offen und hell gestaltet wurden. „Natürlich gehört mobiles Arbeiten auch zum Arbeitsalltag“, sagt Dirk Velten. In Corona-Zeiten sei dies erstes Mittel der Wahl, um die Mitarbeitenden zu schützen und den Betrieb trotzdem aufrecht zu erhalten. Für die Zeit danach gelte: Alle Mitarbeitenden sollen auch einen festen, modernen Arbeitsplatz haben. „Die neue Technik zahlt auch auf unsere gute standortübergreifende Zusammenarbeit mit den anderen 13 Ebner Stolz Standorten in Deutschland ein.“

Willkommen in der Metropolregion

„Wir passen gut hierher nach Baden“, sagt Andreas Rupp. „Das haben wir von Anfang an gespürt.“ Die multidisziplinäre, ganzheitliche Beratung erfreue sich lebhafter Nachfrage beim Mittelstand in den Metropolregionen Oberrhein und Rhein-Neckar. Das läge auch am Fokus von Ebner Stolz: „Wir leben Mittelstand. Wir verstehen ihn und handeln wie mittelständische Unternehmer.“

Verständnis, das braucht es vor allem jetzt, wo auch der Mittelstand mit den Folgen der Corona-Pandemie zurechtkommen muss, betont Sebastian Kunz. „In den kommenden Monaten werden wir unsere mittelständischen Mandanten unterstützen, die wirtschaft-lichen Folgen der Krise abzufedern und sie wieder auf eine sichere Basis zu stellen.“ Dafür, so Christiane Keßler, brauche das Team in Karlsruhe stets neue, talentierte ExpertInnen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung.