Erdgas-Krise: KIT-Experte empfiehlt Fracking in Baden-Württemberg

Mit „Fracking“ (von „Fraktur, Bruch“) ist meist die in den USA entwickelte unkonventionelle oder hydraulische Förderung von Erdöl und vor allem Erdgas unter Einsatz von Fracking-Flüssigkeit gemeint. Bei dieser Fördertechnik wird mit Wasser und Chemikalien großer Druck erzeugt, der für Risse in tiefen Gesteinsschichten sorgt. Das dort freigesetzte Gas wird durch Bohrleitungen an die Oberfläche gebracht. Damit werden auch schwer zugängliche Vorkommen erschließbar, vor allem in Schieferschichten. „Konventionelles Fracking“ meint die einfachere Erdgasförderung aus Sandstein.