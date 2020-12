Eine Karlsruher Institution ist in der Pandemie in die Knie gegangen: Kofflers Heuriger in Rüppurr ist zu, die Leval GmbH als Pächterin des Restaurants und des dazugehörigen Hotels hat Insolvenz angemeldet. Für immer sollen die Türen aber nicht geschlossen sein: Die Familie Koffler als Besitzerin der Immobilie will das Geschäft wieder selbst führen. Wann eröffnet wird, ist jedoch noch unklar, sagt Michael Koffler.

1966 eröffneten seine Eltern das auf österreichische Küche spezialisierte Lokal in Rüppurr, 1982 übernahm es Michael Koffler. 2014 verpachtete er es an eine seiner Bedienungen. Im selben Jahr gab er das Wiener Beisel am Marktplatz auf, das er seit 1999 gepachtet hatte. „Mit diesem Imbiss habe ich nichts mehr zu tun, auch wenn der Nach-Pächter die Optik beibehielt“, stellt Koffler klar.