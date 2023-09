Veranstalter zufrieden

Ein „Megafest“: Beim Karlsruher Waldstraßenfest tummeln sich die Besucher zwischen DJ-Pult und Essensständen

Das Fest in der Südlichen Waldstraße in Karlsruhe am Freitag und Samstag war geprägt von guter Musik, guter Laune und leckerem Essen.